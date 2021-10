Addio ad Alberto Carobba, cantore della bici

VENEZIA - Il ciclismo (sua grande passione) e il giornalismo piangono il gentiluomo della bicicletta. Per gli appassionati e per quanti hanno avuto modo di seguire le gare ciclistiche e di raccontarne le gesta più genuine, a cominciare dalla gare giovanili e dei dilettanti, Alberto Carobba è stato un prezioso e fondamentale punto di riferimento. Un esperto del pedale benvoluto da tutti che non aveva paura di esporsi con le proprie opinioni. Un personaggio sensibile e attento con il quale era bello discutere e a cui piaceva ascoltare ma anche trasmettere la propria esperienza ai colleghi più giovani. Alberto si è spento venerdì, nella sua casa di Venezia, facendo, come si dice nel gergo del ciclismo, il vuoto. Tra i colleghi del Gazzettino prima di tutto, dove ha costruito la sua carriera partendo dalla gavetta, respirando il piombo della tipografia, all'ufficio province prima, poi in cronaca e alla redazione sportiva. Da tempo in pensione, ma senza che venisse meno la sua vicinanza al giornale e ai colleghi. Ci mancherà la sua amicizia, la sua passione. E naturalmente la sua competenza.

Avrebbe compiuto 85 anni il 9 dicembre. E da quando era in pensione aveva aumentato i chilometri quotidiani in bicicletta, spesso nel suo Friuli con il quale ha sempre mantenuto legami fortissimi. Verrà sepolto a Venzone (Udine) che gli ha dato i natali, la prossima settimana. La data dei funerali non è stata ancora decisa.



IL DOLORE DEGLI SPORTIVI

Il vuoto lo fa anche nel ciclismo. «La notizia della morte di Alberto mi ha letteralmente sconvolto - ha detto Rino Baron ds della Società Ciclistica F.W.R. Baron nata nel lontano 1984 - e lo ricordo perché è stato un giornalista molto corretto e animato da uno spirito di lealtà nei confronti dello sport e perché era schietto e coerente. Sul doping è stato inflessibile».

Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex campione del mondo a Leeds nel 1992 e a Monaco nel 1997 e attuale ct della nazionale di ciclocross, il friulano Daniele Pontoni. «Sono senza parole - ha detto - ma Alberto rimane un amico e di lui voglio che rimanga il ricordo delle pedalate fatte insieme nella sua amata Tarcento». Grande amarezza da parte di Moreno Argentin, iridato nel 1986 a Colorado Springs. «Non ci posso credere, lui è sempre stato vicino al mondo della bicicletta e lo ricordo con grande affetto».



Alla moglie e ai familiari di Alberto l'abbraccio e le condoglianze dei giornalisti del Gazzettino.