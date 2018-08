Albero abbattuto dal vento: nonno Martino ne fa tavolo e sedie per parco giochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRA - Il fortunale del 21 luglio scorso ha messo a dura prova il parco della parrocchia di San Pietro di Stra, ma anche stavolta l'intraprendenza di alcuni cittadini l'ha restituito alla comunità. Unè caduto fra le giostre, lasciandole miracolosamente intatte: dal tronco sono stateSorto 7 anni fa da un'idea di Martino Colomba, che vive lì a fianco, dopo la nascita della nipotina Aurora, il giardino era un'area senza nome e incolta.è venuta l'ispirazione far diventare quel pezzo di terra un parco giochi. Il parroco don Vittorino ha accolto la richiesta, lasciando carta bianca aal suo vicino Sergio Malerba e ad altri volonterosi amici, che hanno ripulito, tolto siepi e tagliato alberi malati. Anno dopo anno hanno arricchito lo spazio con altalene e scivoli, e un'area da picnic, tutto comprato con i proventi di una lotteria che viene organizzata ogni anno. «Ci sono dei pomeriggi in cui è pieno di bimbi anche piccoli - riporta Martino tanti 5-6 anni fa venivano in carrozzina, ora corrono e giocano sotto gli alberi».