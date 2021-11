SAN DONA' - Un albero è caduto sopra 8 auto nel parcheggio accanto all'ospedale di San Donà in via Verdi attorno alle 16 di oggi, 2 novembre: nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei pompieri del locale distaccamento e il personale intervenuto da Mestre con l’autogrù stanno lavorando per rimuovere la pianta e liberare le automobili. L'intervento è in corso.