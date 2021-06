Bagnini, lavoratori di alberghi e di campeggi: appuntamento a Jesolo per i primi vaccini

VENEZIA - Oggi, venerdì 4 giugno, alle 17 al Palainventi di Jesolo si vaccinano i primi lavoratori di alberghi, di campeggi e bagnini di salvataggio. Da oggi i lavoratori stagionali impegnati nel comparto turistico del Veneto possono iniziare a prenotare online la vaccinazione contro il Covid-19. Venendo in contro alle varie richieste dalle località balneari, e in considerazione che l’Ulss4 è la più turistica d’Italia, includendo nel territorio di competenza Bibione, Caorle, Eraclea mare, Jesolo e Cavallino Treporti (oltre 23 milioni di presenze turistiche nei periodi stagionali extra-covid), è stato deciso di iniziare oggi stesso le vaccinazioni ai lavoratori stagionali, alle ore 17.00, presso il centro vaccinale di Jesolo, al Palainvent di Piazza Brescia.

Il primo gruppo di stagionali vaccinati in Italia per il comparto turistico saranno operatori di

alberghi, di campeggi e bagnini di salvataggio provenienti dalle varie località. Il direttore generale dellUlss4, Mauro Filippi, e il direttore del dipartimento di prevenzione Anna Pupo, si recheranno sul posto per assistere all’avvio dell’immunizzazione per questa categoria. Sarà presente anche il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon.