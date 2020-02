Malore in casa, stroncata Diana Habeler, decana degli albergatori jesolani

JESOLO - E’ venuta a mancare questa mattina - 17 febbraio - la storica albergatrice, 85enne , ma che era ancora attiva all’. Mentre si trovava in casa con il marito Luciano, è stata colta da malore. Fatta intervenire l’ambulanza, il personale medico ha subito attivato la rianimazione; la signora è stata poi portata in ospedale, dov’è deceduta.Decana dell'associazione di albergatori Aja, era figlia di albergatori e lascia i 3 figli Vittorio, Stefano e Silvy, a loro volta nel settore: Stefano gestisce l’hotel Italia e l'ultimogenita Silvy è al Capri, dove lavorava assieme alla mamma. Diana Habeler è nata e cresciuta in hotel e quindi con forte vocazione e cultura dell’ospitalità. Il primo albergo gestito (e tra i primi della città) è stato l’Italia; quindi il Capri, che, di fatto, ha realizzato lei in tutto e per tutto.Donna tenace, dallo spirito battagliero, ha combattuto contro il demanio che le contestava di aver occupato una parte di spazio pubblico. Non ha mai ceduto di un centimetro e, dopo tanti anni di battaglia legale, è riuscita a dimostrare le sue ragioni.