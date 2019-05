Albanese arrestato con la cocaina, il cane "Lapo" trova a casa altre 60 dosi

VENEZIA - La polizia locale di Venezia ha arrestato sabato un 20enne albanese, Muhamet Alshabani, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti l'hanno trovato in via Gazzera Alta a Mestre con 11 dosi di cocaina, poi nella perquisizione a casa, a Mirano, il cane antidroga "Lapo" ha trovato altre 60 dosi nascoste in un condizionatore. Il giovane al momento si trova in carcere.

