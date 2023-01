Chiude la AkzoNobel di Peseggia: 65 dipendenti a casa. L'azienda trasferisce la sede in Svezia

SCORZE’ (VENEZIA) - Dal 1° giugno chiuderà la storica azienda AkzoNobel di via Spangaro a Peseggia. La comunicazione è pervenuta mercoledì 18, dopo l’incontro in Confindustria con i rappresentanti sindacali. Circa 65 dipendenti rischiano di rimanere senza lavoro dall’inizio della prossima estate: 46 subito e gli altri gradualmente . In esubero vi sarebbero, tra gli altri, 41 addetti alla produzione e controllo qualità, 5 nell’ambito del settore “customer service” e 9 della divisione commerciale e assistenza tecnica che comprenderebbe anche il manager della succursale.

Akzonobel, l'azienda

L’AkzoNobel è un gruppo multinazionale olandese con sede ad Amsterdam, leader mondiale nel settore dei prodotti vernicianti. Sarebbe previsto il trasferimento della sede di Peseggia a Malmö in Svezia mentre la produzione della colla verrebbe trasferita in Germania. In Italia la produzione sarebbe ridotta fino al 20% mentre il rimanente 80% in altri Paesi europei. AkzoNobel Coating spa, cinque sedi in Italia con quasi 600 dipendenti a Como, Castelletto Ticino (NO) e Genova.