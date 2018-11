di Raffaella Vittadello

VENEZIA - L'ultimo accesso al telefono è su Whatsapp alle 4.49 di giovedì 15 novembre. Da quel momento il cellulare di, non si è più riacceso e se ne sono perse le tracce. Nonostante lapresentata da, vicario della parrocchia di San Moisè che lo conosceva personalmente e a cui era stato affidato alcuni anni fa dalla comunità don Picchi di Roma, dopo un periodo difficile.«Ha lavorato comecon grande soddisfazione al Bauer Palladio della Giudecca per due anni, fino al 30 ottobre scorso - racconta don Roberto - e viveva lì. Mi aveva raccontato un sacco di progetti, voleva partecipare a un colloquio per il Gambero Rosso, a Roma, dove si sarebbe dovuto presentare nei giorni scorsi, in alternativa trasferirsi a Londra, farsi un nuovo tatuaggio».