Report, inchiesta veneziana su Airbnb ed evasione fiscale: cosa c'è dietro gli affitti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - (m.f.) La popolare trasmissione ditorna domani sera alle 21.15 a parlare del fenomeno. Nel serviziodi Manuele Bonaccorsi con Lorenzo Di Pietro non poteva mancare Venezia. Questa volta, però, il tema è affrontato non dal punto di vista dell'invasione turistica, che ormai è una realtà di ogni fine settimana estivo, ma dellache si potrebbe nascondere dietro gli affitti.«Airbnb gestisce nel mondo - dicono gli autori - 4,8 milioni di annunci. In Italia, nel 2017 ha dato ospitalità a 7,8 milioni di turisti. Parola d'ordine: condivisione. Non solo di una camera da letto, ma di un'esperienza reale, tra la gente che vive davvero il luogo che visitiamo. Ma è così? Abbiamo fatto un viaggio dentro il mondo di Airbnb, per scoprire chee non semplici cittadini che arrotondano. E che nei centri storici il fenomeno degli affitti a breve termine sta producendo un esodo degli abitanti»...