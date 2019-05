Agguato con spranghe e pistole all'uscita della discoteca Molo 5

di Davide Tamiello

MARGHERA - In dieci contro due li hanno accerchiati armati di bastoni, spranghe e manganelli telescopici. Per rendere ancor più chiaro il messaggio intimidatorio (come se ce ne fosse il bisogno), qualcuno del gruppo avrebbe estratto anche una pistola. Il tutto in pochi secondi, l’altra notte davanti alla discoteca Molo 5 di Marghera, per poi volatilizzarsi nel nulla e sfuggire alla polizia, accorsa sul posto con tre volanti. Una aggressione vera e propria, quella subita da due giovani mestrini, terminata per un 22enne della zona con un ricovero in pronto soccorso con ferite alla testa e a una mano.