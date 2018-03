Sale in auto dopo la partita e viene rapinata: terrore per una 24enne

di Filippo De Gaspari

SANTA MARIA DI SALA - Rapinata appena salita in auto, mentre torna a casa dopo aver seguito la partita di basket dedicata al fratello che non c’è più. Vittima di una serata da incubo, 24 anni veneziana di, aggredita da un balordo a volto coperto nel parcheggio di un ristorante, mentre era sola in macchina. Lei è la sorella di, il cestista 21enne nel sonno il 15 gennaio scorso.Dopo pochi chilometri decide di fermarsi al, nell’omonima località lungo la, per cambiare dei soldi. Parcheggia, entra nel locale, recupera un po’ di spiccioli e torna in auto. Non ha nemmeno il tempo di allacciare la cintura che uno sconosciuto, giovane, con un giubbotto verde e il volto travisato da un passamontagna, si avvicina al finestrino, rompe il vetro con un pugno e afferra la borsa della ragazza.