Aggressione sul pianerottolo: picchiata la venditrice porta a porta

di Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Un no grazie, forse, sarebbe stato più che sufficiente. Gli animi, però, probabilmente erano esasperati anche per qualche altro motivo. Fatto sta che per sedare la lite, finita con un'e che lavora per una società che proponeper conto di, è dovuta intervenire la polizia.Succede in via Lussinpiccolo, alla Gazzera. Ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, qualcuno dei possibili acquirenti, però, ha reagito decisamente male. Una residente, infatti,agente prendendola per i capelli. La ragazza, in lacrime, ha chiamato a raccolta i colleghi che hanno avvisato subito la polizia. Sul posto, le volanti, sotto gli occhi dei residenti, attirati dalle urla dell'agente commerciale aggredita, hanno informato le parti delle loro possibilità di sporgere querela di parte. A quanto appreso dalle forze dell'ordine, tra le due donne tutto sarebbe cominciato con un diverbio sul pianerottolo...