Aggredisce la fidanzata e si scaglia contro i poliziotti: «Vi taglio la testa»

MESTRE - Ieri sera i poliziotti hanno, denunciato per resistenza, lesioni, oltraggio e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. L’uomo. L.M., originario del bergamasco, dopo avernella propria abitazione la suaDal racconto della vittima e di un testimone i poliziotti hanno appurato che L.M., alle 22 circa, si trovava in casa con la fidanzata, ad un certo punto è andato in escandescenza e ha aggredito la ragazza fisicamente e verbalmente con gravi. La donna, impaurita, ha cercato di calmarlo invano, e approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, è scappata di casa. Sul pianerottolo è stata però raggiunta dal giovane e lì hanno continuato a litigare, fino a quando è intervenutoil loroche ha chiamato il 113, si è frapposto fra i due riuscendo a far rifugiare la ragazza all’interno della propria abitazione, togliendola dalle grinfie del fidanzato. I poliziotti, giunti sul pianerottolo, hanno cercato di calmare l’uomo che invece ha cominciato a inveire e minacciare gli agenti di morte:, avrebbe gridato. In quattro sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.