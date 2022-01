Maniaco di 34 anni aggredisce una 64enne che fa jogging: bloccato dai passanti

VENEZIA - Un uomo di 34 anni, residente a Mareno di Piave (Treviso), è stato stato arrestato domenica pomeriggio a Venezia per aver aggredito sessualmente una donna sessantenne che stava faceva jogging per le calli della città. Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia, il maniaco avrebbe sorpreso la donna alle spalle, sottraendole lo smartphone per evitare che potesse allertare le forze dell'ordine. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono riusciti a fermare l'aggressore e hanno poi chiamato il 113. Hanno poi tenuto l'uomo bloccato fino all'arrivo degli agenti di una volante della Polizia. Per il 34enne è scattato l'arresto per violenza sessuale e furto con strappo.