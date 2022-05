Si nega al ricatto per il cellulare rubato: commerciante accoltellato ad un occhio

MESTRE - Stasera - 13 maggio - verso le 21 un nordafricano è stato autore di una brutale aggressione in via Piave (zona Stazione) dopo aver chiesto a un commerciante bengalese, titolare di un servizio Caaf e Money Transfer, un "riscatto" di 200 euro pare per un cellulare che gli aveva sottratto.

Quando l'esercente gli ha negato la somma, è esplosa la rabbia ed è avvenuto il ferimento a coltellate colpendo un occhio della sua vittima subito soccorsa e portata in ospedale.

