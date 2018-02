Li sgrida perchè urinano in calle: viene aggredito e picchiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Aggredito e ferito perché si è permesso di sgridarli mentrein calle. Protagonista della brutta avventura, sabato mattina, Davide Dal Negro, un veneziano di 29 anni che ha riportato una frattura alla mano sinistra e ora dovrà tenere il gesso per un mese. Il giovane ha avuto uno scontro con due turisti spagnoli in Lista di Spagna per averli richiamati all’educazione e al decoro. Nei prossimi giorni andrà a sporgere denuncia.