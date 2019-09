Agenzia di viaggi, imprenditore evade le tasse per 4 milioni di euro

MESTRE- Imprenditore cinese evasore incallito, la guardia di Finanza di Venezia ha contestato ad un imprenditore cinese di un'agenzia viaggi di Mestre un'evasione di 4 milioni di euro. Lo stesso imprenditore, lo scorso marzo, era stato oggetto di un sequestro di denaro, immobili e terreni.



Gli accertamenti hanno permesso di accertare ricavi non dichiarati per gli anni 2014 e 2015 per complessivi 4 milioni di euro, oltre a contestazioni in materia di Iva per un ulteriore milione di euro. I finanzieri hanno dovuto ricomporre tutta la documentazione extra-contabile e analizzare i supporti informatici dell'agenzia. Per analizzare il materiale informatico sono intervenuti i consulenti tecnici informatici, grazie ai quali è stato possibile "bypassare" le password messe a protezione dei files e acquisirne i contenuti in lingua cinese, tradotti con interpreti madrelingua. I prospetti esaminati hanno permesso di risalire alla vetreria e di ricostruire gli ingenti incassi nascosti al fisco realizzati con la vendita dei propri prodotti.

