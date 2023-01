Stefani, la voce del regime: la prima agenzia stampa d'Italia

VENEZIA - Che anno fu quello per Guglielmo Stefani che il 26 gennaio aveva appena cominciato un nuovo lavoro: Milano in preda a rivolta proletaria e socialista (dieci militari tedeschi uccisi, 26 manifestanti impiccati o fucilati), Verdi presenta alla Fenice la prima della Traviata; gli Usa comprano parte dell'Arizona e New Mexico; la Russia attacca la Turchia nella regione della Crimea e ne distrugge la flotta.



Guglielmo ha 34 anni e vive adesso a Torino dove dirige la Gazzetta Piemontese, organo del governo. Ha alle spalle una intensa vita da giornalista, letterato e politico risorgimentale tanto che, per gli scontri antiaustriaci ae la difesa diviene arrestato nel 1848 (compagni di carcere Manin e Tommaseo) e l'anno successivo mandato in esilio. A Padova aveva fondato e diretto il quindicinale l'«Euganeo» e il settimanale Caffè Pedrocchi.A Torino, dove si è rifugiato lavorando come editore e giornalista, e dove si trova nel 1853 riceve un forte aiuto da un politico imprenditore - che ha dieci anni più di lui e che si chiama Camillo Benso conte di Cavour, da poco primo ministro del regno per fondare e dirigere l'Agenzia Stefani-Telegrafia Privata. Stefani è la prima agenzia di stampa italiana destinata a segnare la storia del nostro paese, fino al 29 aprile del 1945, quando, caduto il fascismo verrà chiusa lasciando il posto all'attuale Ansa (Agenzia nazionale Stampa Associata). Non si sa quanti legami Stefani avesse allora con Venezia, città nella quale era nato il 5 luglio del 1819 il padre Domenico era funzionario della polizia austriaca e che lascerà per studiare legge a Padova. Lì, dopo la laurea, sposa Maria Rosa Paris, bresciana di origini padovane che ha 16 anni.

LE ORIGINI

Sarà lei, dopo la morte del marito, a reggere con altri collaboratori le sorti dell'agenzia fondata appunto il 26 gennaio del 1853. Un anniversario vicino a quelli delle altre grandi agenzie che nascono pochi anni prima della Stefani. In Francia Havas nel 1835, prima in Europa; la Reuters, trasferitasi dalla Germania a Londra è del 1851.

La vita di Guglielmo Stefani finisce l'11 giugno del 1861 con l'Italia appena formata. Il veneziano muore cinque giorni dopo Cavour, coincidenza che fa dire a molti avversari di Cavour che la morte del conte è manifestazione della vendetta divina che coinvolge anche Stefani. Tanto che il 28 giugno 1861 il corrisponde de La Civiltà Cattolica, rivista dei Gesuiti, scriverà del giornalista: «Emigrato dalla Venezia in Piemonte e senza un soldo, si tirò di pan duro coll'agenzia telegrafica. Fu il primo a stabilire un servizio privato di telegrammi, e aiutava potentemente la rivoluzione nella scelta delle notizie e nel modo di presentar le notizie che talora anche inventava di pianta. Di questa guisa egli s'arricchì assai, perché il governo gli facea pagar poco ed egli guadagnava moltissimo».

POTENZA DI FUOCO

Intanto la Stefani si spostava seguendo i trasferimenti della capitale d'Italia, da Torino a Firenze a Roma. Nel 1881 la sede è a Piazza San Silvestro a Roma: quattro redattori pronti a tutte le incombenze, nell'ufficio, si alternavano nei vari lavori comprese, quando fossero necessarie, le pratiche amministrative. Per qualche tempo la direzione della Stefani era stata tenuta da Gerolamo, figlio del fondatore Guglielmo, per poi passare a Ettore Friedländer, austriaco che la tenne fino al 1918; direttore per 37 anni, sempre vicino al governo e al ministero dell'Interno. Monopolio ampiamente finanziato dal potere. Con la prima guerra mondiale per esempio, l'agenzia ebbe «l'esclusiva per la diffusione dei dispacci dello Stato maggiore dell'Esercito e, nel 1920, fu stipulato un accordo con il governo che le affidava il compito di distribuire le informazioni ufficiali alla stampa, ai prefetti e agli uffici governativi. In esecuzione dell'accordo, le nomine del direttore e dei principali corrispondenti esteri, da quel momento furono sottoposte al placet del governo».

IL FASCISMO

Sarà Benito Mussolini a trasformare l'agenzia nella voce diretta del governo italiano: l'8 aprile 1924 diventa direttore Manlio Morgagni, legatissimo al Duce che dell'agenzia scrisse: «La mia prima lettura del mattino sono le cartelle della Stefani. Inoltre io vedo sovente Morgagni e volentieri». In quell'anno c'erano 14 sedi italiane, operavano 160 corrispondenti oltre a 12 all'estero; nel 1939 in Italia saranno attive 32 sedi (261 corrispondenti) e 16 all'estero (65 corrispondenti) che producono 1.270 dispacci in arrivo e 1.215 in partenza. «È il periodo d'oro dell'agenzia scrive lo storico e giornalista Sergio Lepri -, piena di soldi e di iniziative, temuta e rispettata all'estero, da quando è venduta a un intimo di Benito Mussolini e diventa l'organo ufficiale del regime fascista, lo strumento del suo consenso nazionale: fedele portavoce delle direttive del ministero della cultura popolare (il famigerato Minculpop), abile mezzo di manipolazione delle notizie e di condizionamento della stampa. Sono diciannove anni di informazione e di propaganda, di fatti e di retorica, fino alla sera del 25 luglio del 1943, la sera in cui il presidente e direttore generale dell'agenzia, Manlio Morgagni, si suicida dopo l'arresto di Mussolini: l'unico fascista suicida in quei drammatici momenti. Da quando, nel novembre del 1943, la Stefani si trasferisce da Roma a Salò gli archivi sono quasi tutti scomparsi salvo qualche carta e qualche pagina del notiziario, fino a due o tre giorni prima della morte definitiva dell'agenzia insieme al suo direttore Ernesto Daquanno, fucilato dai partigiani sul lungolago di Dongo il 27 aprile del 1945 e finito il giorno dopo in piazza Loreto a Milano, cadavere fra i cadaveri.

LE TRAME FINANZIARIE

«Prima dell'acquisto da parte dei fascismo, nel 1920 racconta Lepri - l'agenzia era diventata una società anonima con un capitale sociale di un milione di lire, (duemila azioni da 500 lire). I sottoscrittori erano i cinque discendenti di Guglielmo Stefani e il grand'ufficiale Eugenio Pinzauti di Cortona, il cui nome compare in molte delle tantissime società di cui era parte maggiore o minore il finanziere veneziano Giuseppe Volpi nel consiglio di amministrazione delle Assicurazioni Generali, governatore della Tripolitania dal 1921 al 1925. Contro le 220 azioni degli eredi Stefani e le 40 di Eugenio Pinzauti, 1740 azioni della nuova società Stefani furono sottoscritte da Giovanni Cappelletto, che era stato redattore dell'agenzia dal 1902 al 1909 e vi ritornava ora come direttore generale in pectore. Cappelletto comprò nel 1920 la proprietà dell'agenzia dagli eredi Stefani e da Teodoro Mayer con denaro fornitomi da S.E. il conte Volpi Giuseppe: 870mila lire. Quota che passò nei primi mesi del 1924 all'intimo di Mussolini Manlio Morgagni, già direttore amministrativo del Popolo d'Italia. L'anno dopo, il 10 luglio, Giuseppe Volpi viene nominato Conte di Misurata. Dieci giorni dopo diventerà ministro delle finanze di Benito Mussolini.