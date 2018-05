Sissy, la poliziotta in coma: stipendio sospeso e verso l'archiviazione

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Sissy è ancora in coma , ma da febbraio non riceve più lo stipendio da poliziotta. E la Procura intende archiviare il caso. Non sarebbero emersi elementi tali da far pensare ad un tentativo di omicidio. All'ipotesi del gesto autolesionista però, la famiglia della poliziotta non ha mai creduto e si oppone con tutte le sue forze. Famiglia che ora è assistita dall'avvocato Fabio Anselmo (legale dei noti casi Cucchi e Aldrovandi) che in caso di archiviazione avrà 20 giorni di tempo per ritirare il fascicolo e presentare opposizione, chiedendo la riapertura delle indagini sul caso.Era il 1 novembre 2016 quando, conosciuta con il soprannome di Sissy, 29 anni, agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere femminile della Giudecca, venne ritrovata ferita gravemente alla testa da undel reparto di pediatria del Padiglione Jona dell'ospedale Civile di Venezia. Da allora, Sissy combatte tra la vita e la morte, ma chi le vuole bene non perde la speranza...