La fine dell'incubo di Zhara in fuga dai talebani: «È in aeroporto, preso lascerà il paese»

VENEZIA - Zhara Hamadi, imprenditrice afgana di 32 anni e sorella di Ahmed Hamadi, ristoratore veneziano tra i fondatori della catena Orient Experience e protagonista della serie Waffles + Mochi di Michelle Obama, non è ancora riuscita a lasciare l'Afghanistan. Ma le autorità italiane fanno sapere che Zhara ha raggiunto la zona militare dell’aeroporto di Kabul ed è in attesa di essere imbarcata su un aereo per l’Italia. La partenza è programmata nelle prossime ore. Scappato dai talebani nel 2006, Hamadi ha portato in questi anni in Italia i genitori e altri cinque fratelli. L’ultima, Zhara, è bloccata a Kabul, ma finalmente pare che il suo incubo stia per concludersi.

