Affittare casa ai turisti a Venezia, l'ultima frontiera: un fisso al mese anche senza ospiti

di Tomaso Borzomì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Sul fronte delle affittanze turistiche ora arriva la rendita garantita. Vale a dire un sistema che mette al riparo il proprietario dai rischi d'impresa, vale a dire dal pericolo di non avere prenotazioni. Una formula, quella cosiddetta vuoto per pieno, che permette di ottenere una rendita costante affidando la casa ad un intermediario che si occupa di tutta la manutenzione ordinaria, quindi check-in, prenotazioni, check-out e pulizie, lasciando al titolare l'incombenza legata alla manutenzione straordinaria. Ovviamente, la rendita è inferiore rispetto a chi sceglie di gestire il proprio appartamento in prima persona, o magari affidandosi a qualche agenzia, però, d'altro canto, si può contare sul fatto di non doversi più preoccupare di nulla. Se non di controllare che a fine mese il conto in banca aumenti del compenso pattuito con l'azienda.