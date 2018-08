”Areoporto Marco Polo, Save investe 135 milioni per le piste

di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Non sarà la terza pista di cui si parla da anni ma Save sta investendo 135 milioni di euro per rifare completamente quella principale esistente e la secondaria perché, comunque, i flussi di traffico del Marco Polo continuano a crescere e presto le due infrastrutture non sarebbero più sufficienti.Per comprendere l'entità dell'intervento, si tratta dell'investimento più importante del MasterPlan 2012-2021 varato da Save, la società di gestione dello scalo, con una spesa complessiva preventivata di 850 milioni di euro (430 dei quali già spesi in particolare per la nuova darsena coperta, il moving walkway che collega la darsena con l'aerostazione, le nuove caserme di Vigili del fuoco e Guardia di finanza, e il primo ampliamento dell'aerostazione).