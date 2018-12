Radar in tilt, centinaia di passeggeri bloccati in aeroporto da ieri: scoppia la protesta per i voli saltati

di Gigi Bignotti

VENEZIA - Radar di terra in tilt più la nebbia: centinaia di passeggeri infuriati e bloccati da ieri all'aeroporto. Come rovinare le vacanze di fine anno a famiglie provenienti da tutto il Nordets ma nache a decine diMolti i voli sospesi e ritardati di decine di ore: sono centinaia le persone mandate a dormire in alcuni(Mogliano e Preganziol «ma senza cena nè colazione» precisano gli interessati) e stamani svegliate all'alba (alle 4) per ripartire in pullman, poi arrivate allo scalo alle 6, scaricate nel piazzale lontane dall'aerostazione. Alle 9.30 la situazione era ancora di stallo dopo tanti "falsi" annunci. Monta la protesta con decine di famiglie esasperate con telefonate di protesta che giungono a decine in redazione.Due i voli ancora senza "soluzioni" entrambi dellaper Catania e Zurigo. La partenza era prevista ieri pomeriggio. Si tratterebbe di circa 400 persone. Molti stanno viaggiando per trascorrere il capodanno e con prenotazioni ormai saltate e danni economici rilevanti.Centinaia di passeggeri di altre compagnie hanno subìto pesanti disagi.Il radar si è guastato giovedì intorno alle 18.30 e i tecnici di Enav sono ancora al lavoro per ripararlo. I voli procedono a rilento. Lo stesso sito internet dell'aeroporto ha comunicato che «l'operatività dei voli subirà delle forti ripercussioni». Nel portale si legge inoltre un invito ai passeggeri a «monitorare lo status del proprio volo ed eventualmente contattare la» per avere informazioni più precise sulle partenze.La protesta riguarda anche la situazione di totale disorganizzazione nellla gestione dell'emergenza.