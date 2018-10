Cronometro in aeroporto: 7 minuti di sosta in auto, poi scatta la multa

di Melody Fusaro

VENEZIA - Sotto, il cartello che indica l'inizio dell'e i. Sopra, l'orologio che segna il minuto esatto in cui è stato oltrepassato l'ingresso della. Intorno all'da ieri è finita la tolleranza: chi attende un passeggero in arrivo, sostando lungo le strade ai perimetri dei parcheggi dello scalo, rischia la. Ci sono(o sosta breve). Il massimo di movimento gratuito, intorno allo scalo, è di 24 minuti: 7 per entrare nei parcheggi, 10 in area a sosta breve e altri 7 per andarsene, con un nuovo contatore che scatta appena superata la sbarra.Altra zona esclusa dalla Ztc è l'area di rifornimento: per chi deve fare benzina o pulire l'auto, il contatore si azzera. L'obiettivo di Enac e Save è arrivare al sistema di sanzioni automatiche: le telecamere sono già installate a tutti gli