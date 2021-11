MESTRE - Tessera si aggancia al treno delle Olimpiadi. Con il via libera di ieri, mercoledì 3 novembre, da parte del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), il tracciato di 8,5 chilometri fra la linea Mestre-Trieste e l'aeroporto ha imboccato una corsia preferenziale, con l'obiettivo di consegnare l'opera in tempo per le Olimpiadi invernali del 2026. L'opera, si legge nella nota emessa in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati