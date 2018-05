Prova motori da brividi, il tecnico si appende all’ala dell'aereo

di Elisio Trevisan

MESTRE - “Aiutati che Dio ti aiuta” dice il proverbio popolare e forse l’uomo ritratto nella foto lo prende in parola ogni giorno. L’aereo non è in volo ma il motore di sinistra è acceso e l’elica sta girando molto velocemente, e il tizio col giubbotto ad alta visibilità disteso su un’ala sopra al motore non èin. È un tecnico che, l’altro ieri in un piazzale dell’aeroporto intercontinentale, stava facendo la prova motori di un velivolo della compagnia. Le manutenzioni ordinarie e le riparazioni dei guasti vengono effettuate da meccanici specializzati delle stesse compagnie aeree, quindi quello in foto è un. Chi ha assistito alla scena l’altro ieri si chiedeva come fosse possibile che operazioni del genere vengano effettuate senza almeno un gancio di sicurezza. «Incredibile - commentano i sindacalisti di- e pensare che il personale fuori bordo di solito viene multato se non indossa le cuffie».