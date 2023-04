Venezia, aeroporto Marco Polo: presentato il nuovo masterplan. Zaia: «Strategico, avrà ricadute di 10 miliardi sul territorio»

VENEZIA - Masterplan da 2 miliardi al 2037, target 20 milioni di passeggeri. Save ha presentato a Palazzo Balbi il suo masterplan di sviluppo entro il 2037. Un progetto da oltre 2 miliardi di euro capaci di generare un impatto da oltre 10 miliardi di euro sul territorio. Nel 2037 l'obiettivo è superare i 20 milioni di passeggeri, grazie due piste (mettendo a pieno regime l'attuale pista di rollaggio e senza prevedere la realizzazione ex novo di una nuova pista) e ad un terminal che verrà accresciuto di ulteriori 100 mila metri quadri portando la superficie totale a 250 mila con un investimento pari a 788 milioni.

I progetti di intermodalità (l'attivazione dei cantieri per la bretella ferroviaria è attesa a breve) prevedono invece investimenti per 165 milioni. Ma il piano punta alle «0 emissioni CO2 entro 2030» grazie a una serie di investimenti legati allo sviluppo di un nuovo grande parco agrivoltaico (1608 milioni di euro di investimenti previsti), al lavoro attivato insieme a Snam e Airbus per fare decollare entro il 2034 primi aerei a idrogeno verde, ma anche grazie ad un impianto di depurazione e riuso dell'acqua meteorica e di scarto che permetteranno di ridurre di 4 milioni di metri cubi annui i consumi di acqua dello scalo e ad un impianto innovativo di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti dell'area aeroportuale.

Il masterplan

«Da questo nuovo masterplan prevediamo benefici interni per circa 10 miliardi di valore aggiunto da qui al 2037, a partire dai 2 di investimenti previsti». Lo ha affermato il presidente di Save Spa, Enrico Marchi, presentando il progetto di espansione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

«Anche negli anni di pandemia - ha proseguito Marchi - non abbiamo mai smesso di guardare al futuro, abbiamo lavorato sui processi per l'efficienza complessiva del sistema aeroportuale in vista della ripartenza. Nel 2022 abbiamo ripreso il tema degli investimenti, per continuare percorso virtuoso di accompagnare la crescita dei passeggeri con quella delle infrastrutture. In 10 anni abbiamo avuto un miliardo di investimento, e mai un problema». Sul piano dell'intermodalità, Marchi ha quindi ricordato la prevista conclusione entro il 2026 del collegamento ferroviario ad alta velocità, con una nuova stazione. «Dispiace - ha aggiunto - che non sia stata risolta la situazione delle crociere a Venezia. Il nostro impegno sarà quello di trasferire i nostri successi nel settore aeroportuale anche nel mondo delle crociere per dare un approdo adeguato a Venezia».

Il commento di Zaia

«Questo masterplan dell'aeroporto di Venezia è strategico per il futuro dell'intera regione. Un progetto da 2 miliardi di euro che ha ricadute dirette per 10 miliardi di euro entro il 2037 e una spinta ad una regione che dal turismo ottiene circa 18 miliardi di Pil». Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante la conferenza stampa tutt'ora in corso a Palazzo Balbi per la presentazione del Masterplan 2023-2037 di Save per l'aeroporto di Venezia.

«Abbiamo, l'orgoglio di ospitare il vero scalo italiano e un punto di riferimento per il turismo e il business di tutto il Nordest e non solo - ha aggiunto Zaia. - Uno scalo gestito magistralmente a cui si deve un contributo improntate ad un movimento turistico che porta in Veneto 73 milioni di turisti all'anno, di cui il 66% sono stranieri».