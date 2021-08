Aerei in orario, bagagli in ritardo: coppia perde la coincidenza e deve attendere il giorno dopo per tornare a Brindisi

VENEZIA - Aerei in orario, ma i bagagli no. E per dover attendere due valigie oltre un'ora, i passeggeri perdono la coincidenza con il volo che doveva riportarli a casa. La disavventura è accaduta ad un avvocato di Brindisi, atterrato con la moglie all'aeroporto Marco Polo di ritorno da una vacanza in Grecia lo scorso 4 agosto. I due turisti avevano acquistato i biglietti del volo Volotea che doveva atterrare a Venezia alle 12.05, e anche quello della "coincidenza", un Ryanair in partenza per Brindisi alle 13.35.

APPROFONDIMENTI MARCO POLO Passeggeri molesti, grido di allarme in aeroporto: insulti e botte al... IL CASO Voli cancellati e spostati, Enac a Volotea e WizzAir: «Basta... OLTRE 100 PASSEGGERI FERMI Volotea, aereo odissea per Mykonos: parte, sorvola Venezia e...

Ma allo scalo veneto qualcosa è andato storto nella gestione dei bagagli. Infatti dopo l'atterraggio, come ha spiegato il legale pugliese, avvenuto al Marco Polo alle 12.10, i bagagli dei viaggiatori sono stati scaricati dall’aeromobile nei rulli interni all’aeroporto alle 13.15 circa. E così i due turisti italiani hanno perso il volo per Brindisi.

Cos'è accaduto? I bagagli del volo proveniente dalla Grecia, sostiene l'avvocato, non sono stati scaricati dal rullo sul cui monitor veniva indicato il volo Volotea da poco atterrato, ma venivano discesi dal rullo n. 4, riguardante altri voli. I viaggiatori, in attesa delle loro valigie da oltre un'ora, sono andati al rullo "giusto", non indicato dai vari display, solo grazie ad un avviso mediante passaparola, giunto alle loro orecchie alle 13.15 circa. Numerosi i testimoni presenti e anche le videoriprese effettuate. La conseguenza è stata che all'arrabbiatura si è aggiunto un esborso economico imprevisto per dover trovare un alloggio e un mezzo di trasporto alternativo per far ritorno a casa, il che è avvenuto solo il giorno dopo, il 5 agosto.

L’esborso economico supplementare a carico dei viaggiatori è stato di oltre 320 euro, mentre "il turbamento", dice l'avvocato, può quantificarsi in circa mille euro per ciascun viaggiatore. Il che fa intuire che la vicenda avrà un probabile seguito legale.