MESTRE-TESSERA - E’ stato riaperto alle 18.40 lo, chiuso per l’incendio di un bus-navetta che effettua servizio di linea da e per lo scalo veneziano. Resta invece chiusa fino a notte la carreggiata ovest in direzione aeroporto.LA DINAMICA - Paura in serata sulla bretella autostradale per l': un pullman-navetta diretto allo scalo ha preso improvvisamente fuoco costringendo l'autista a fermarsi e chiamare i pompieri. L'incendio poco prima delle 18.Chiusa la bretella autostradale in entrambi i sensi con gravissimi disagi per il traffico sulla direttrice della Jesolana sempre molto trafficata.Tutti in salvo i passeggeri. Secondo quanto riferito dalla Cav, società che gestisce le autostrade, l'autista è riuscito ad accostare prima che divampassero le fiamme, facendo scendere gli occupanti, rimasti ad attendere i soccorsi in corsia di emergenza con lo svincolo già chiuso per sicurezza. La ditta di trasporto ha provveduto a mandare sul posto un autobus sostitutivo per accompagnare i passeggeri all'aeroporto, dov'era diretto il mezzo incendiato. Sul posto, oltre a Vigili del Fuoco, sono intervenuti la Polstrada, il personale sanitario e gli ausiliari di Cav Spa, con quattro mezzi per le operazioni di supporto ai soccorsi e assistenza alla viabilità.