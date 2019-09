BERGAMO/VENEZIA - Tragico incidente aereo questa mattina, 21 settembre, intorno alle 10.20 nei pressi dell'aeroclub accanto all'aeroporto di Orio al Serio, al confine con Bergamo: un aereo da turismo Cessna Mooney, monomotore ad ala bassa a 4 posti, si è schiantato a terra, vittima una ragazza di 15 anni. Sembra che l'aereo si stesse dirigendo verso Venezia, quando ha avuto dei problemi e ha cercato di atterrare a Bergamo.



A bordo padre e tre figlie, morta una delle due gemelle.

A comandi c'era il proprietario, Stefano Mecca, 51 anni, commercialista e vicepresidente dell'aeroclub di Bergamo, che con sé aveva le tre figlie, una 18enne e due gemelle 15enni. Nello schianto ha perso la vita una delle due gemelle. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale: il padre gravissimo al Papa Giovanni, la 18enne alla Cliniche Gavazzeni e l'altra 15enne a Seriate.



Che cosa è successo

Sembra Mecca che, una lunga esperienza di pilota, avesse progettato di raggiungere Venezia, chiedendo però alla torre di rientrare poco dopo il decollo avvenuto verso le 10. Le condizioni meteo erano buone, sono ipotizzabili problemi al motore o ai sistemi di comando del velivolo, un modello fra i più diffusi fra quelli da turismo: di fatto l'aereo, secondo le prime ricostruzioni, è arrivato "lungo" nell'atterraggio, oltrepassando il limite della pista, che il pilota conosce come le sue tasche, e schiantandosi su una strada e quindi contro una cunetta e un albero. Il serbatoio era ancora pieno di carburante ,che si è incendiato al contatto del velivolo con il suolo.



Soccorsi immediati e zona recintata

Sul posto sono subito accorse quattro ambulanze, due auto mediche e l'elisoccorso. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, Polizia e carabinieri, oltre alla Polizia di Frontiera e alle squadre di emergenza aeroportuali. La zona è stata recintata e inibita al transito per consentire i rilievi.

