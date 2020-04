CAMPOLONGO MAGGIORE - In questo periodo di distanza sociale forzata molte sono le riflessioni che vengono fatte sui limiti che questa condizione pone alle persone nel relazionarsi con familiari e amici, riconoscendo nella prossimità tra persone il modo più efficace per dimostrarsi affetto, che nemmeno la tecnologia allevia. Ma la distanza non sempre è un limite per aiutarsi. Così arriva da Campolongo Maggiore una bella storia, ben lontana da ciò che stiamo vivendo oggi, con un lieto fine.



Il passo indietro da fare è di trent'anni. Tutto inizia durante un pranzo in famiglia, ci sono Maurizio Gastaldi e Marina Zagallo e loro figlio Mattia, che allora aveva 8 anni e ora lavora, è sposato e ha due figli ed è anche assessore alla Cultura a Campolongo. «Vedemmo la pubblicità di un'associazione, il Ciai, che parlava delle adozioni a distanza racconta Mattia - I miei genitori ne rimasero colpiti, così decisero di adottare un bimbo cambogiano , qualche anno più giovane di me, molto bravo nello studio, nato in un villaggio povero e in una famiglia bisognosa, che necessitava di un aiuto per proseguire nel suo percorso scolastico. Negli anni Novanta le adozioni a distanza erano ancora poco conosciute, non esistevano internet, email o social network. Era un grande atto di fiducia affidare qualche risparmio a favore di qualcuno che stava a migliaia di chilometri, senza averne un riscontro immediato. Ma decidemmo comunque di avviare questo legame che, mese dopo mese e anno dopo anno, prese sempre più forza grazie allo scambio di lettere, fotografie e cartoline».



Un rapporto forte tra due famiglie e due ragazzini fratelli a distanza. «Ricordo ancora - prosegue Mattia - l'attesa e l'emozione di quando ricevevamo la posta. Il rapporto continuò per diversi anni fintanto che il mio fratello a distanza non divenne maggiorenne e si concluse l'intreccio delle nostre vite».



Un bel ricordo per la famiglia Gastaldi, rimasto congelato fino a qualche settimana fa. Siamo nel 2020 e c'è Facebook. «Un giorno trovo il messaggio di una persona, italiana, ma naturalizzata in Francia, che si dice amica del mio fratello a distanza' Mob Seyha rivela Mattia - Mi dice che da tempo cercava la famiglia italiana che lo aveva sostenuto da bambino . Dopo un momento di diffidenza, sono tornato indietro di 30 anni, quando mi hanno mandato la foto della prima lettera che io e miei genitori gli avevamo inviato. L'ha conservata per tanto tempo, come noi abbiamo ancora le sue missive e le sue foto. Quando l'ho fatta vedere ai miei genitori si sono profondamente commossi. E tutto ha avuto un senso. Così mi sono messo in contatto con lui, ora ci sentiamo spesso; siamo entrambi sposati con figli, ma soprattutto ho scoperto che Mob, anche grazie al nostro aiuto, ha realizzato il suo sogno: è diventato un bravo neurochirurgo studiando in Francia per poi tornare nel suo Paes e. Nel piacere d'avere notizie del mio fratello a distanza ho avuto la certezza che il bene fatto, prima o poi, ritorna a noi ed è senza limiti».