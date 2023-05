Schianto mortale in tangenziale a Portogruaro. Chi era Admir Hoti. Gli amici sui social: «Rimarrai sempre nel mio cuore»

PORTOGRUARO - "Rimarrai sempre nel mio cuore manchi già tanto". Sono i messaggi d' addio, con cuoricini spezzati, quelli che sono stati pubblicati sui social dagli amici di Admir Hoti. Davanti a sé aveva tutta la vita e tanta voglia di godersela. Appassionato di motori, Admir pubblicava spesso nei social i video della Bmw Serie 3 che usa il fratello piuttosto che di una motocicletta da enduro e della Fiat Grande Punto su cui purtroppo ha praticamente perso la vita.

Questa mattina la triste notizia si è presto sparsa sia a Concordia Sagittaria che nella vicina Portogruaro, dove Admir Hoti era conosciuto da moltissimi ragazzi. Iscritto all'Ipsia D'Alessi di Portogruaro, con gli amici frequentava i locali della zona per mangiare una pizza o un panino in compagnia. Era del resto un ragazzo che aveva la vita davanti e tanta voglia di affrontarla. Il prossimo 22 luglio avrebbe festeggiato i suoi 19 anni.

La salma è stata trasferita in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria così come le due auto che sono state sequestrate.