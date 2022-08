Adelina, Marco Cappato è stato indagato per aiuto al suicidio: «La donna era ancora autosufficiente»

VENEZIA - Marco Cappato è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Milano. Il tesoriere della associazione Luca Coscioni è accusato di aiuto al suicidio in merito al caso della signora Elena, malata terminale di cancro ma ancora autosufficiente, accompagnata a morire in Svizzera con il suicidio assistito. Ieri Cappato si è autodenunciato recandosi dai carabinieri. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sta valutando la questione della competenza territoriale.

