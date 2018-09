Urla e volgarità: scatta la sanzione per l'addio al celibato a Jesolo

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Stavano festeggiando le future nozze di un loro amico tra. Ma soprattutto con, anche con. Per questo sono stati sanzionati dagli agenti della polizia locale. Ancora addii al celibato volgari, multati tre giovani residenti nella provincia di Venezia. È quanto accaduto sabato notte in, ancora una volta presa d'assalto da migliaia di giovani. Compresi i tre ragazzi che volevano trascorrere la serata a Jesolo per festeggiare le future nozze di uno di loro. Ma senza fare i conti con i controlli attuati dagli agenti coordinati dal comandante Claudio Vanin. Anche in quest'ultimo scorcio d'estate sono