di Davide Tamiello

VENEZIA - La dichiarazione, rilasciata a poche ore dalla doppia aggressione a un marinaio a tre autisti , ha fatto scalpore. Sottolineando i, infatti, il direttore generale di Avm Giovanni Seno aveva aggiunto anche che sono «i residenti, tanto di città storica quanto di terraferma, i nostri più grandi evasori». Apriti cielo: la stoccata del numero uno di Actv, nei social, è finita subito nel mirino degli utenti. Volenti o nolenti, però, questa è la statistica: sul totale degli evasori, infatti, almeno uno su due parla veneziano. «Fortunatamente - precisa Seno - siamo di fronte a una percentuale di evasione molto bassa: 2 o 3 per cento sulla navigazione, 5/7 per cento sul servizio urbano, 10/11 per cento su quello extra urbano. Solitamente, chi evade è il residente che usa occasionalmente i mezzi pubblici. Chi, cioè, sale sperando di non trovare il controllore. Il nostro utente abituale è abbonato».