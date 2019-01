Malore a bordo del vaporetto, muore passeggera: bloccata la linea Actv

di Redazione Online

I particolari sul Gazzettino del 25 gennaio

VENEZIA - Improvviso malore a bordo di un vaporetto dell'della linea 1 questa mattina alle 8.20, una passeggera è deceduta: bloccata la linea per i soccorsi, purtroppo inutili e per i rilievi. Sono intervenuti sanitari del Suem e hanno tentato di rianimare l'uomo. L'incidente all'altezza dellaLa linea è stata ripristinata e il mezzo è poi ripartito verso le 10.La vittima sarebbe una pensionata, pare di Venezia. Ancora non è stato reso noto il nome.