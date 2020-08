Torcello isolata sotto Ferragosto, l'avveniristica navetta Liuto subito guasta: Actv corre ai ripari ma è caos

VENEZIA - Torcello penalizzata da un.... esperimento "ambientalista" dell'Actv che si rivela subito un flop. E l'isola del trono di Attila si ritrova così in "competizione" o meglio a dipendere da Burano.



Un noto imprenditore di Torcello, Bonifacio Brass, titolare della Locanda Cipriani, non le manda certo a dire e accusa: « Come ampiamente previsto, il servizio navetta tra Burano e Torcello, messo in funzione oggi dalla Actv con la barca innovativa Liuto, si è rivelato un disastro. Avaria del mezzo fin dal primo giorno, ieri, 14 agosto, corse saltate e poi soppresse, finché non è stato ripristinato il servizio regolare che c’era in precedenza » .



Perchè prevedibile?

« Lo è visti i precedenti con i mezzi “ecologici” acquistati a spese dei contribuenti dalla stessa Actv e mai entrati regolarmente in servizio. Ho il sospetto che in periodo elettorale si stia cercando di fare sfoggio di virtuosismi inutili, di spot che però alla fine sembrano più delle comiche. Insomma, noi subiamo i disagi e i danni; chi ha orchestrato tutto questo ha fatto invece bella figura » .



Notevoli i danni alle varie attività economiche dell'isola nella giornata di venerdì in cui la navetta non è entrata in funzione.



LA PRESENTAZIONE DI LIUTO

Così l' Actv sul mezzo innovativo: « Protagonista green dell'evoluzione del trasporto pubblico di Venezia è Liuto acronimo di Low Impact Urban Transport water Omnibus, è il primo vaporetto ibrido diesel-elettrico della città. Nato nel 1988 come mezzo sperimentale totalmente elettrico all'interno di un progetto europeo, attualmente è stato rimotorizzato con componenti di nuova generazione » .