Vaporetti e autobus, gli utenti collaborano. Trenta verificatori Actv per i controlli a campione

VENEZIA - Il primo giorno di Green pass obbligatorio sui trasporti pubblici non sta provocando contraccolpi a Venezia. I controlli nella città storica sono concentrati sugli utenti in attesa di salire sui vaporetti. Lo stesso vale per il servizio degli autobus, in partenza da Piazzale Roma verso la terraferma. I passeggeri, fa sapere l'Actv, stanno collaborando con grande disponibilità, mostrano a richiesta il proprio green pass, e finora non registrano proteste o ritardi dei mezzi. Per i controlli a campione sono schierati una trentina di verificatori dell'azienda di trasporto pubblico assieme ad agenti della Polizia.