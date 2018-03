"Fuga" nei seggi di marinai e autisti. A Chioggia ne mancheranno 243

di Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un "esodo" verso i seggi. Lasciando sguarnita l'azienda di trasporto pubblica. Saranno circa 350 gli autisti, marinai e capitani di Actv che da sabato a lunedì saranno chiamati a fare i presidenti o gli scrutatori. Di questi, 243 solo a Chioggia. Dopo le amministrative e regionali di maggio 2015, quando il danno per l’Actv fu di 500mila euro per trovare i sostituti, il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro aveva promesso di intervenire.«È una vergogna, hanno già buoni stipendi, non possono mettere in ginocchio l’Azienda, oltre ai disagi che arrecheranno ai viaggiatori» afferma Renato Boraso, l’assessore alla Mobilità del Comune di Venezia.Per il momento Avm ha recuperato 120 sostituti con un costo di 150mila euro, forse riuscirà a trovarne 200 ma non è semplice reperire tanto personale qualificato da mettere in servizio al posto degli scrutatori. A 350 sicuramente non ci arriverà, e quindi delle corse rischieranno di saltare.