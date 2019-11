Controllori Actv aggrediti da un passeggero sul bus: arrestato un 35enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO (VENEZIA) - Alterato aggredisce dueper sfuggire al controllo delsul: arrestato un 35enne.Nella mattinata di ieri i militari della Stazione di Mirano hanno tratto in arresto un soggetto di origine nigeriana E.V. classe 1984, responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.I militari, impegnati nel servizio serale di pattuglia nel popoloso centro abitato, sono stati attivati dalla Centrale Operativa della Compagnia, che ha ricevuto una segnalazione in merito ad unaa bordo dell’L’uomo – che si è successivamente appurato aver agito in preda a– è stato ricondotto alla ragione con difficoltà – cessando l’azione di opposizione fisica posta in essere nei confronti del personale civile, nel tentativo di allontanarsi e sottrarsi alle operazioni di controllo – solamente alla vista delle divise dell’Arma.Il soggetto è stato condotto in caserma a Mirano, per gli accertamenti del caso e, a conclusione delle formalità di rito, dichiarato in, per i reati sopra citati e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.Il personale dell’azienda è stato infine fatto soccorrere e medicare per le lievi escoriazioni sofferte.