VENEZIA Sono abituati a girare il mondo e a vivere gli spazi urbani in un modo decisamente alternativo, in cui la città diventa lo sfondo ideale per sfoggiare le loro straordinarie capacità atletiche. La disciplina si chiama parkour e il collettivo francese Wizzy Gang ne è uno straordinario interprete: su Instagram le loro imprese hanno decine di migliaia di like. Il problema è che non tutte le città sono uguali e non tutti i contesti urbani possono essere utilizzati come scenografia senza andare in contro a spiacevoli conseguenze. Venezia fa sicuramente parte di queste e per i cinque giovani francesi è arrivato il momento di saldare il conto: una multa da oltre 4mila euro.

LE RICERCHE C'è voluto un po' di tempo per trovarli, ma alla fine la polizia locale, in collaborazione con i colleghi d'oltralpe, è riuscita a risalire al gruppo che, il 24 e il 25 ottobre, si erano resi protagonisti di pericolose evoluzioni acrobatiche tra San Polo, Santa Croce e Giudecca. Il video delle loro imprese, ovviamente, era finito sui social, spopolando anche su youtube e Facebook. Indubbiamente spettacolare, ma realizzato in barba a qualunque regola: quelle di sicurezza (arrampicarsi e volare in laguna dai palazzi non è certo una banalità, anche per degli acrobati professionisti), quelle del decoro urbano (salti sui masegni a parte, l'utilizzo del drone è vietato) e quelle anti contagio (nessuna mascherina). Si tratta di cinque giovani francesi, appunto: uno di 18 anni, uno di 22 e tre di 26 anni, residenti rispettivamente a Chambretaud, La Verrie e Rennes, nella Francia Nord Occidentale, tra la Bretagna e la Vandea. Al quintetto sono stati notificati 14 verbali per un totale di 4.435,20 euro, tra violazioni del regolamento comunale e delle normative anti Covid, che dovranno finire nelle casse di Ca' Farsetti. «Venezia è una città che va rispettata - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - e per questo saremo sempre impegnati a contrastare tutti coloro che pensano, infrangendo le regole, di sfruttarne il nome e la bellezza per mettersi in mostra sui social. Un particolare grazie agli agenti della polizia locale che anche in questa occasione hanno dimostrato di essere pronti ad intervenire. Mi auguro che i cinque ragazzi abbiamo capito la gravità dei loro gesti e si scusino sinceramente con la città e con chi l'ha veramente a cuore».

LE VIOLAZIONI Al momento, però, scuse ufficiali dal gruppo non ne sono arrivate. «Nel dettaglio - aggiunge il comandante generale della polizia locale Marco Agostini - sono stati irrogati 14 verbali amministrativi per sanzionare comportamenti come il tuffarsi nei canali veneziani dopo avere preso la rincorsa lungo le fondamenta, l'arrampicarsi sulle facciate dei palazzi gettandosi poi in acqua, il girare a torso nudo, il far volare un drone senza autorizzazione e il non aver indossato i dispositivi di protezione individuale (le mascherine). Non solo, nel caso di un loro ritorno a Venezia, li aspetterà comunque un ordine di allontanamento, il cosiddetto Daspo urbano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA