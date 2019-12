Acqua alta, le sirene d'allarme svegliano la città in piena notte: nuovo picco a 140

VENEZIA - Acqua alta, a Venezia suonano in piena notte le sirene d'allarme, i veneziani svegliati nel sonno dall'ennesima emergenza. Sono suonate poco dopo le 4 di stamane le sirene che avvertono i veneziani dell'imminenza di un nuovo picco di acqua alta. Per stamane 24 dicembre alle 9 è prevista una massima di marea di 140 centimetri.

IL GIALLO DEL MOSE

Nella tarda serata di ieri, dall'ex Magistrato alle Acque, di fronte all'ennesima previsione nera per Venezia, e per rispondere alla rabbia della città, era venuta la sollecitazione a muovere il Mose: se non tutte le dighe, in tutte e tre le bocche di porto, almeno un sollevamento parziale, delle paratoie "pronte", quelle della bocca di Treporti e , parzialmente, quelle della bocca di Lido. Un sollevamento parziale che secondo i tecnici avrebbe rallentato l'espanzione della marea in Laguna, abbassando di almeno 30 centimetri il picco di acqua alta.

Ma l'ordine si è scontrato, pare, con problemi tecnici. Per cui alla fine le paratoie non si sono alzate. Un'opera gigantesca, costata decine di miliardi, è praticamente pronta ma Venezia e Chioggia sono ancora alla mercè delle maree e del clima che cambia. In mattinata è giunta la smentita formale: non ci sarebbe mai stato l'ordine effettivo di alzare le dighe mobili a Treporti. Probabilmente le valutazioni tecniche hanno dato esito negativo.

