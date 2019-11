​Acqua alta. Ripresa difficile a Venezia, pontili fuori uso e asilo chiuso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - La città fatica a ritrovare la propria normalità, stremata, dopo l'evento eccezionale del 12 novembre , da un'acqua alta che in questo mese ha fatto registrare frequenze e picchi da primato. Restano ancora chiuse parecchie attività, soprattutto le più piccole, e alcuni uffici non sono ritornati alla piena funzionalità, come ad esempio le Poste di San Polo. Ma c'è una quotidianità, quella dei trasporti acquei, che dovrà fare i conti con disagi che si ripercuoteranno anche nei prossimi mesi. Con Actv che ha stimato danni per 15 milioni e che si metterà in coda per ottenere un ristoro di quanto patito.