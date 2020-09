Acqua alta di novembre: arrivano nuovi rimborsi, firmato il dodicesimo decreto

VENEZIA - Il commissario delegato all'emergenza per l'Acqua alta di novembre 2019 a Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro, ha firmato il decreto 43 con cui ha approvato il prospetto degli ammessi al contributo «riferito alle istanze di cui all'Ordinanza commissariale n. 2/2019 sia per l'immediato sostegno ai nuclei familiari sia per la ripresa delle attività, le cui istruttorie si sono concluse con esito favorevole». Continua così il pagamento dei risarcimenti ai veneziani danneggiati dall'Acqua Granda dello scorso novembre che, ad oggi, sono arrivati a 2.893 soggetti per un totale complessivo di oltre 17 milioni di euro.

Con la firma di questo decreto si liquida un dodicesimo pacchetto di risarcimenti che arriveranno direttamente a 96 privati e a 142 attività economiche, produttive, sociali e di culto che hanno visto definirsi positivamente la loro rendicontazione. Il tutto per un totale di 1.406.325,19 euro divisi in 246.432,92 per il primo blocco e 1.159.892,27 per il secondo. Importi che si sommano ai quasi 16 milioni di euro già erogati negli undici precedenti decreti. In totale hanno ricevuto risposta a oggi 1.459 privati, per oltre 3,4 milioni di euro, e 1.629 attività sociali di culto, economiche e produttive per oltre 13,6 milioni. Un'iniezione di liquidità a 2.893 soggetti che, dopo aver presentato la documentazione necessaria, potranno vedere ristorati i lavori eseguiti per il ripristino delle proprie abitazioni e delle proprie attività.

