Acqua alta, torna l'incubo a Venezia. Previsti 150 cm alle 9.40 di oggi

VENEZIA - Torna l'incubo acqua alta a Venezia: per questa mattina alle 9.40 è prevista una possibile punta di 150 cm. Lo comunica il Centro maree del Comune. L'onda di sessa - il movimento oscillatorio dell'Adriatico - «non presenta la usuale attenuazione. Possibile massimo di 145-150 cm alle ore 9:40», precisa l'avviso del centro di previsione. Nelle stazioni di rilevamento in mare la marea tocca già in questi momenti i 147 cm in città sta salendo, ed è intorno ai 115 cm.

Cos'è l'onda di sessa?

La sessa è un movimento periodico originato da un'onda stazionaria in una massa d'acqua chiusa o parzialmente chiusa. Le onde di sessa ed i fenomeni ad esse correlati sono stati osservati su laghi, bacini, riserve, piscine, baie, porti e mari. Il requisito fondamentale per la formazione di una sessa è che il corpo idrico sia almeno parzialmente delimitato, consentendo così la formazione dell'onda stazionaria.

Cosa succede quando arriva l'acqua alta a Venezia

Con una misura di 150 cm sul medio mare è possibile l'allagamento del 70% del centro storico cittadino. Stamane le sirene di allerta per la popolazione sono risuonate a Venezia due volte, alle 4 del mattino, e alle 6.40, con l'aggravamento delle previsioni. L'ultima acqua alta devastante in città è stata quella del 12 novembre scorso, quando la massima ha raggiunto 187 centimetri.

Ultimo aggiornamento: 09:08

