Acqua alta, per sabato e domenica previsti 130-135 cm di prima mattina

VENEZIA - Bassa pressione e scirocco: un nuovo episodio di acqua alta di 125-130 centimetri è previsto per domani mattina, sabato 21, alle ore 6.50, dal Centro previsioni e segnalazioni del Comune di Venezia. Per domenica 22, l'Ufficio maree prevede un altro possibile picco massimo di 135 centimetri alle ore 7.35.



« Gli eventi dovrebbero essere molto limitati nella durata - spiegano - lasciando la città generalmente percorribile senza particolari disagi per il resto della giornata. Un'alta marea di 125-130 centimetri comporta l'allagamento della città compreso tra il 37% e il 46%. Nei primi giorni della prossima settimana, sempre di prima mattina, si potrebbero verificare alcuni picchi di marea legati al fenomeno della "sessa" generata tra sabato e domenica ». © RIPRODUZIONE RISERVATA