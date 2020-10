Acqua alta a 98 cm oggi, il Mose non si alza, piazza San Marco "sotto"

VENEZIA - Per il secondo giorno consecutivo le parti più basse di Venezia, compresa Piazza San Marco, si sono ritrovate a fare i conti con il fenomeno dell'acqua alta. Alle 12.40, secondo quanto reso noto dal Centro maree del Comune, è stata registrata dalla stazione di rilevamento di Punta della Salute una massima di 98 centimetri. Come accaduto ieri, il Mose non è entrato in funzione perchè non è stata superata la soglia minima prevista di 130 centimetri. Ultimo aggiornamento: 13:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA