Marea spinta dalla Bora: previsti 125 cm a Venezia e 135 a Chioggia

VENEZIA - Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia prevede per martedì 20 novembre alle ore 8.45, una punta massima di marea di 125cm a Venezia, con la possibilità di circa 10 cm in più a Chioggia a causa del forte vento di Bora. L'aria fredda che da sabato interessa il nord Italia – come afferma il Centro Meteo dell'Arpa Veneto- “solo lunedì arrivando su Germania e Francia si approfondirà e sarà accompagnata da un calo della pressione anche al suolo”. Si prevede che questa perturbazione possa indurre venti di scirocco nel medio e basso Adriatico lasciando venti intensi di Bora nella parte nord e a Venezia. La concomitanza di questi due elementi storicamente viene detto “scontraura”.



Il Centro Maree ricorda che un'alta marea di 125cm comporta l'allagamento di circa il 37% della città. Le zone più interessate dal fenomeno saranno quelle più basse ovvero Piazza San Marco e Rialto. Il Centro Maree ricorda anche che con venti forti si possono generare dei locali accumuli di acqua in aree sotto vento causando quindi sovralzi al livello di marea in aree limitate della città anche di qualche centimetro rispetto al livello medio cittadino. Il Centro Maree consiglia di seguire gli aggiornamenti delle previsioni, effettuati 24 ore su 24, attraverso i seguenti canali: − collegandosi al sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it − seguendo i profili Social del Comune di Venezia / del Centro Maree − chiamando la segreteria telefonica al numero 041 2411996 − registrandosi al servizio gratuito Sms (dal sito del Comune di Venezia, www.comune.venezia.it, seguendo il percorso: Servizi online / Notifiche Centro Maree / Iscriviti ai servizi di notifica del Centro Maree) Nota per gli operatori dell'informazione: in caso di variazioni sensibili della previsione effettuata, domani verrà inviato un comunicato stampa aggiornato.

