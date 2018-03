Stasera punta di acqua alta a 125 cm: allagato il 37% del centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree dellaaggiorna la previsione di marea per oggi domenica 18 marzo alle ore 23:3: il livello atteso è di 125 cm. Dopo il temporaneo miglioramento delle condizioni meteo di sabato, il Centro Meteo dell’Arpa Veneto segnala “...l'ingresso a sud delle Alpi di masse di aria fredda settentrionale, con condizioni prevalentemente cicloniche...” e “...venti tesi a tratti forti da nord-est su costa e pianura limitrofa.”I modelli del Centro Maree, che utilizzano principalmente i dati meteorologici forniti dal Centro meteorologico europeo, elaborano l’intensificarsi del maltempo di domenica pomeriggio nel medio Adriatico con venti da sud e daanche intensi. Per questa ragione il livello previsto è stato aggiornato dai 120cm comunicato a partire dalle 21:30 del 17 marzo ai 125 cm diffusi domenica a partire dalle ore 13:30.Il numero di eventi mareali che hanno interessato Venezia dall’inizio dell’anno ad oggi sono nella norma attestandosi a circa 30, mentre i 53 cm del livello medio del mare continua a segnare un record storico per il mese di marzo.Vista la stagione la situazione meteorologica è dinamica pertanto dal Centro Maree consigliano di seguire gli aggiornamenti alla previsione. Un contributo meteo alla marea astronomica di questa portata e nel mese di marzo, è piuttosto raro. Il Centro Maree ricorda che un'alta marea di 125 cm comporta l’allagamento di circa il 37% della superficie viaria della città.Il servizio di posa passerelle, garantito da Veritas, consentirà il transito lungo i percorsi previsti sino a quando il livello si manterrà entro i 120cm. Se il valore previsto dovesse essere raggiunto o superato, gli addetti dovranno rimuovere alcuni percorsi per scongiurare il pericolo di galleggiamento delle tavole. In questo caso il transito nelle zone allagate sarà possibile soltanto con gli stivali..Il Centro Maree consiglia di seguire gli aggiornamenti delle previsioni, effettuati 24 ore su 24, attraverso il sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it seguendo i profili Social del Comune di Venezia / del Centro Maree chiamando la segreteria telefonica al numero 041 2411996