Acqua alta, scuole chiuse 2 giorni. «Non uscite di casa». Visite rinviate

VENEZIA - Codice rosso per l'alta marea prevista domani, lunedì 29 ottobre, nella Laguna di Venezia. Lo rende noto il Comune di Venezia tramite il Centro previsioni. Il valore della punta massima di acqua alta, prevista per le ore 14.05, è stata aggironata a 150 centimetri. Una situazione di emergenza, con scuole chiuse e appelli a non uscire di casa diramati da Comune e Prefettura.



SCUOLE CHIUSE. Il Comune capoluogo e tutti i Comuni della Città metropolitana di Venezia terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido all'Università, domani e martedì 30 ottobre. La decisione è stata presa in una riunione operativa con il Prefetto e i sindaci dell'intera Area metropolitana. Interessata in particolare la Laguna di Venezia, per il rischio di acqua alta eccezionale, e il Veneto orientale, per l'ingrossamento dei principali corsi d'acqua.



Video: l'annuncio del sindaco Brugnaro

Si raccomanda alla popolazione die di impegnare le strade solo se necessario in modo da garantire, in caso di emergenze, agli operatori di soccorso di raggiungere agevolmente le zone interessate da eventuali problemi. Il direttore generale dell'Ulss 3 "Serenissima",ha disposto che venganoprogrammate in centro storico sia lunedì 29 che martedì 30 ottobre. Per quanto riguarda leil sindaco Luigi Brugnaro, viste le previsioni di marea eccezionale, ha disposto di formare una task force per garantire i collegamenti acquei, specie in caso di emergenze sanitarie. Nel team sono impegnati rappresentanti e mezzi del Suem 118, del gruppo Avm, di Veritas, della Capitaneria di Porto e di tutte le Forze dell'Ordine. Il Comune chiede ai cittadini di proteggere le abotazioni.